Santa Cruz organiza um mês de Festa da Flor

A partir do dia 3 de Maio, e durante um mês, a sede do concelho de Santa Cruz "volta a acolher mais uma edição do 'Santa Cruz em Flor'", anuncia a Câmara Municipal. "Um cartaz que já conquistou o seu lugar no panorama regional de eventos e que, todos os anos, marca a diferença e ajuda a cimentar um dos eixos estratégicos da nossa política de desenvolvimento: a Marca Santa Cruz", garante.

Refere em comunicado que "a Marca é, essencialmente, movimento de afirmação e de orgulho concelhio, que trouxe uma dinâmica inédita a Santa Cruz, sem paralelo na memória coletiva e histórica deste concelho. De há uns anos a esta parte, lançamos mão um conjunto de eventos e iniciativas que finalmente correspondem à importância demográfica e cultural deste concelho, à sua localização estratégica, à sua relevância enquanto principal porta de entrada na Madeira e à circunstância de ser o segundo maior concelho e o segundo polo turístico da Região", acredita a presidente da Câmara.

Assim, "com valor e inovação, temos hoje eventos e iniciativas que nos diferenciam e afirmam no panorama regional", diz Élia Ascensão.

"Exemplo pleno desta realidade é este Santa Cruz em Flor que se desenvolve em três eixos fundamentais, que passam não apenas pelas artes decorativas, com os diversos cenários floridos, mas também por um movimento cultural que inclui instalações artísticas que acrescentam valor e novas leituras à tradição", realça. "Temos também feito por coordenar esta faceta da arte em espaço público com a programação cultural da Casa da Cultura, onde fazemos sempre por coincidir uma exposição temática, à qual acrescentamos uma programação cultural aos fins de semana", frisa ainda a autarca.

"Creio, por tudo o que atrás ficou mencionado, que estamos no caminho certo e que já conseguimos impor a nossa marca neste e noutros eventos. Ao contrário do que historicamente sempre aconteceu, Santa Cruz é hoje não apenas um lugar de passagem, mas um ponto de paragem obrigatório, com uma oferta diferenciada e de qualidade", acredita.

Élia Ascensão convida, por isso, "a que todos nos visitem e possam desfrutar do programa e da beleza, inovação e qualidade das intervenções em espaço público que o Santa Cruz em Flor volta a oferecer", conclui.

O Município de Santa Cruz investiu aproximadamente 113 mil euros neste evento.