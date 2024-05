Bordado e artesanato da Madeira destacados na Festa da Flor 2024

O Bordado e o Artesanato da Madeira ganham palco nas celebrações da Festa da Flor deste ano, através de um conjunto de acções promocionais orientadas pelo Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), cujos principais objectivos são valorizar e impulsionar estas artes tão identitárias da cultura regional, impulsionando e contribuindo, ao mesmo tempo, para a preservação e perpetuação destas artes.

"Assim, de 2 a 26 de Maio, das 10h00 às 19h00, o Bordado Madeira está em destaque na Avenida Arriaga, em frente à Sé do Funchal. O Pavilhão do Bordado da Madeira conta com uma dinâmica expositiva, informativa e comercial, considerando a participação de quatro produtores autorizados de Bordado Madeira, designadamente: Abreu & Araújo; Bordal – Bordados da Madeira; Gês Bordados e Luís de Sousa, os quais darão a conhecer parte das suas coleções", revela uma nota dirigida à imprensa.

Este espaço contará ainda com a presença de uma bordadeira nas tardes das quartas-feiras, figura de destaque nesta arte, a qual estará a demonstrar o seu ofício.

No que se refere ao Artesanato da Madeira, com o intuito de criar maior dinâmica, este ano, o mesmo terá dois espaços de referência, um pavilhão localizado na Praça do Povo, de 2 a 19 de Maio e na Loja do Artesanato da Madeira, localizada na Rua dos Ferreiros, de 2 a 31 de Maio.

"O Pavilhão do Artesanato da Madeira resulta da parceria estabelecida entre o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) e o IVBAM, no âmbito das celebrações dos 25 anos da elevação da Floresta Laurissilva a Património Mundial Natural da UNESCO. Este pavilhão tem como intuito realçar a ligação entre a natureza e o artesanato regional que dela advém, sendo por isso dinamizados, neste espaço, workshops de artes e ofícios que integram matérias-primas naturais, numa dinâmica de semanas temáticas", acrescenta.

PROGRAMAÇÃO DO PAVILHÃO DO ARTESANATO DA MADEIRA E FLORESTA LAURISSILVA

2 a 7 de Maio - artesãos que trabalham as madeiras, os vimes e outras fibras vegetais;

8 a 13 de Maio - artesãos que trabalham o barro, cerâmicas e azulejaria;

14 a 19 de Maio - artesãos que trabalham os fios, tecidos e couro.

Para além da presença dos artesãos, este pavilhão irá acomodar diversas áreas e actividades, com trabalho ao vivo, para que os artesãos demonstrem aos visitantes a sua arte, em particular aoscsábados e e domingos. Cada turno temático, terá no final uma sessão de conversas entre artesãos que marcará o fim dessa semana temática, constituindo um Fórum.

Ainda, para cada semana temática serão convidados novos projectos que, não se encontrando reconhecidos no momento à luz do Estatuto do Artesão e da Unidade Produtiva Artesanal, irão trazer um novo olhar sobre estas matérias.

Para além destas actividades serão também promovidos workshops em palha de milho, vilões de lã, barretes e artigos em vimes. Estas iniciativas serão divulgadas no site e nas redes sociais do IVBAM.

PROGRAMAÇÃO DA LOJA DO ARTESANATO

"Por sua vez, na Loja do Artesanato da Madeira, tutelada pelo IVBAM, e com entrada na Rua dos Ferreiros, no Funchal, poderemos encontram um conjunto de artesãos que se dedicam a outras artes e ofícios, promovendo assim uma participação abrangente e inclusiva", revela a mesma nota.

Até final do mês de Maio, este Espaço do Artesão está aberto ao público das 10h00 às 16h30 de segunda a sexta, decorrendo igualmente workshops, o primeiro a 11 de Maio na área da cerâmica.

Os artesãos estão agrupados por turnos de três dias, renovando-se o grupo ao final de cada turno. Em cada turno destaca-se o artesanato mais contemporâneo e urbano, desde bijuteria, artigos de moda, artigos têxteis e decorativos. Destaca-se ainda ao longo deste período o trabalho ao vivo .

De realçar que todos estes espaços são de entrada livre, estimulando assim a participação do público em geral, nestas iniciativas e o contacto com 27 artesãos.

Tendo em conta a forte afluência turística associada ao cartaz da Festa da Flor, o IVBAM perspectiva, com este tipo de acções, contribuir também para o crescimento económico destes sectores que dependem, em grande escala, do turismo.