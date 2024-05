Albuquerque enaltece projecto que prepara os jovens para o combate às ‘fake news’

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, congratulou-se esta quarta-feira, 22 de Maio, pelo suplemento escolar Ponto e Vírgula, um projecto que, destacou, prepara os jovens para o combate às notícias falsas.

No palco da festa de encerramento da 9.a edição da iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação e pelo DIÁRIO, com o apoio do Plaza Madeira, o chefe do executivo madeirense alertou que “estamos inundados de ‘fakes’” e que a única forma de distinguir o que é verdadeiro do que é falso é “ter jovens preparados”.

Grande festa do Ponto e Vírgula junta dezenas de jovens criativos Suplemento escolar é fruto do trabalho dos jovens das secundárias da Região

Segundo o governante, o suplemento Ponto e Vírgula é uma ferramenta crucial para garantir a preparação dos jovens na leitura da informação.

Albuquerque aproveitou a ocasião para lembrar os bons resultados alcançados no campo da Educação na Região, asseverando que “a estabilidade no ensino é fundamental”.