Prisão preventiva para quatro madeirenses detidos em mega-operação da PJ

Quatro dos indivíduos detidos no concelho de Câmara de Lobos pela Polícia Judiciária, por suspeita de estarem associados a um grupo criminoso organizado de transporte e comercialização de droga destinado à Madeira e aos Açores, vão aguardar julgamento em prisão preventiva, no Estabelecimento Prisional do Funchal, na Cancela.

Os arguidos começaram a ser ouvidos em primeiro interrogatório judicial na manhã de sexta-feira, mas o interrogatório não foi concluído e prosseguiu esta segunda-feira. Ficaram indiciados de um crime de tráfico de droga agravado.

Os outros dois madeirenses detidos no âmbito desta operação ficaram em liberdade, mas sujeitos às medidas de proibição de se ausentar da Região e proibição de contacto com os outros arguidos.

Já os outros quatro detidos na área metropolitana de Lisboa também ficaram em liberdade, mas não podem se ausentar do país, não podem viajar para a Madeira, nem contactar com os outros arguidos.

Tal como informou a Polícia Judiciária, as detenções tiveram lugar na passada terça-feira. Foram feitas 12 buscas no concelho de Câmara de Lobos e quatro na área metropolitana de Lisboa, em cumprimentos de mandados, o que, segundo o coordenador regional da PJ, permitiu “eliminar um polo de distribuição de droga na Madeira”.

Ricardo Tecedeiro referiu ainda que foram detidos seis indivíduos na Região e cinco no continente, tendo um deles sido libertado. Os do continente foram transportados para a Madeira no avião da Força Aérea Portuguesa para serem ouvidos no Tribunal da Comarca da Madeira.