No âmbito do Dia do Autor Português, que se celebra a 22 de Maio, a Biblioteca Municipal de São Vicente recebe a autora Sofia Henriques para uma sessão especial dedicada ao seu mais recente livro, 'A Ilha dos Girassóis'.

Marcada para as 14h30 do dia 22 de Maio, esta iniciativa promete ser um momento ímpar para os amantes da literatura de palmo e meio, que terão a oportunidade de conhecer de perto a obra e a autora.

'A Ilha dos Girassóis', um livro inspirado na flor da felicidade e dedicado ao filho da autora, Martim, transporta-nos para um mundo mágico e envolvente, onde a fantasia e a realidade se entrelaçam.

Uma oportunidade única de conhecer Sofia Henriques e mergulhar no universo mágico do seu novo livro. A entrada é livre.