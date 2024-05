Carlos André Gomes garante, ao DIÁRIO, que “não vai haver investidores privados”. Na primeira entrevista após o final da época, e que faz a manchete da edição de hoje, o presidente do Marítimo reconhece o insucesso, mas lembra as cinco derrotas nos 12 primeiros jogos, com a anterior direcção.

Para não depender de terceiros, Carlos André Gomes explica que está a desenvolver um modelo comercial, que depende de aprovação da Câmara Municipal do Funchal, com vista a gerar receitas para alimentar este modelo desportivo.

Também no desporto, o estágio de Portugal arranca a 2 de Junho, naquele que é o sexto ‘Euro’ de Ronaldo.

Mas há mais destaques na edição desta quarta-feira. O Cabo Girão já tem acesso para pessoas com mobilidade reduzida e o Summer Opening traz bi-campeões mundiais de scratch Beatbombers.

Outra notícia chamada à capa dá conta de que um administrador está a ser julgado por peculato na insolvência da ‘Papelaria Condessa’.

Por fim, os alertas à economia e distinções marcam Dia do Empresário.

