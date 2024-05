Grande festa do Ponto e Vírgula junta dezenas de jovens criativos

A Quinta Magnólia volta a ser palco da ‘Grande Festa’ de encerramento do Ponto e Vírgula. A cerimónia de encerramento da nona edição decorre esta quarta-feira, 22 de Maio.

Para fechar a 9.a edição do suplemento escolar Ponto e Vírgula, estão presentes, como habitual, os promotores do projecto, o Governo Regional, representado pelo chefe do executivo, Miguel Albuquerque, e o secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, o director-geral e editorial do DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, e o gestor do Plaza Center Madeira, Vitor Rodrigues.

O suplemento Ponto e Vírgula, publicado mensalmente no DIÁRIO, resulta do trabalho de dezenas de alunos das escolas secundárias da Região.

Os alunos participam de forma activa em todo o processo de concepção do Ponto e Vírgula, desde a criação das capas, redacção de editoriais até à produção de conteúdos escritos e multimédia.

Na edição deste ano voltam a ser distinguidos os autores dos melhores conteúdos, nas categorias de poesia, conto, fotografia, investigação histórica, reportagem, vídeo, ilustração e podcast.

Pela primeira vez a TSF Madeira está a transmitir em directo o evento na frequência 100 FM.

Durante a cerimónia são também distinguidos os autores das quatro capas da revista ‘A Tua Vez’. O suplemento escolar de oito páginas, também publicado no DIÁRIO, conta com o contributo dos estudantes do 3. Ciclo do Ensino Básico da Região na concretização de entrevistas, reportagens, artigos de opinião, fotografias, desenhos, ilustrações, eventos e projectos