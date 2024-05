Novo restaurante no Porto Santo pertence a empresa familiar mas “altamente competitiva”

Está inaugurado o mais recente espaço do grupo Nico’s no Porto Santo. Trata-se da loja Lambeca Nico’s, localizada em pleno coração da cidade, junto à Câmara Municipal. Na inauguração, Miguel Albuquerque teceu elogios a esta “empresa familiar mas altamente competitiva”.

O presidente do Governo Regional acredita no sucesso de mais este projecto, tendo em conta o estudo e a preparação que está por detrás deste investimento. “O sucesso não aparece por acaso”, afirmou o governante.

“É uma forma de acompanhar a evolução económica e a quebra de sazonalidade da ilha”, considerou Miguel Albuquerque, indicando que os empresários têm vindo a apostar no Porto Santo exactamente pela progressiva quebra de sazonalidade. O presidente do Governo Regional frisou que a nova Unidade Hospitalar do Porto Santo e o aumento do campo de golfe são duas apostas do executivo madeirense nesse sentido.

O governante dá conta de que será, em breve, aberto o concurso para dotar o campo de golfe de mais 10 buracos.