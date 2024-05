Albuquerque admite rever apoios ao Desporto

O presidente do Governo Regional em gestão já admite poder avançar com alterações no quadro dos apoios desportivos.

Satisfeito com a subida à I liga do CD Nacional, Miguel Albuquerque remete para muito em breve, ou seja, "no momento próprio que não é hoje, anunciar aquilo que nos propomos fazer no quadro dos apoios desportivos", admitiu, à margem de visita a empresa ligada à indústria de madeiras, com sede na freguesia de Campanário.

Albuquerque nega que recentemente tenha dito que não ia mexer na Lei Quadro, que até classifica de "uma boa lei" porque veio regulamentar os apoios ao Desporto.