Simulacro de tsunami na Madeira testa capacidade de resposta

Chama-se Procivex2024 e terá lugar na próxima quinta-feira, na Região Autónoma da Madeira. O simulacro, que irá contar com o envolvimento do Serviço Regional de Protecção Civil, do PT Emergency Medical Team do INEM e das Forças Armadas Portuguesas vai permitir testar o dispositivo de socorro da RAM em caso de tsunami, motivo pelo qual a população poderá ouvir várias sirenes.

Serão assim envolvidos vários agentes de Protecção Civil e testadas também medidas de autoproteção. O objectivo é preparar a comunidade para a eventualidade de um tsunami.

Já nos dias 24 e 25 de Maio o Funchal será palco do 2.º Congresso Nacional de Emergência Pré-hospitalar, com o lema ‘Quando o (Im)previsto acontece’.

O evento é organizado pelo Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira (SEMER), organismo na dependência do Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira (SRPC-RAM), e pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

“Numa sociedade cada vez mais sujeita à ocorrência de fenómenos naturais que facilmente alcançam a dimensão de catástrofes, é essencial que os serviços de emergência médica antecipem cenários e desenvolvam os respectivos planos de acção, para garantir uma resposta adequada e eficaz em eventos reais”, referiu o Serviço Regional de Protecção Civil, adiantando que a Comissão Organizadora do CNEPH 2024 está a desenvolver um programa científico dedicado à resposta da emergência médica às situações de excepção, com ênfase na multidisciplinaridade e cooperação entre organizações e além-fronteiras.

Em discussão estarão temas como o desafio da interoperabilidade, a organização pré-hospitalar nacional, as vias verdes, os sistemas de informação e a inteligência artificial, entre outros assuntos de interesse para a área do pré-hospitalar.

Em antecipação ao Congresso, será realizado um curso “Medical Response to Major Incidents (MRMI)”, agendado para os dias 20 e 22 de Maio.