Muitas nuvens e aguaceiros nas previsões para hoje na Madeira

As previsões do tempo para esta quarta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado e aguaceiros, em geral fracos, mais prováveis nas vertentes Norte e nas terras altas da ilha da Madeira a partir da tarde.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) aponta, ainda, para vento fraco a moderado, variando entre 10 a 30 km/h, de Norte.

Quanto à temperatura, na Madeira, é esperada uma máxima de 23ºC, tal como no Porto Santo, em ambos os casos registando-se uma ligeira subida. Já as mínimas serão, respectivamente, de 16ºC e 17ºC. O índice ultravioleta está num nível muito elevado (8), sendo necessárias algumas cautelas, nomeadamente o uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt, guarda-sol, protector solar e evitar a exposição das crianças ao Sol.

No Funchal, o IPMA prevê períodos de céu muito nublado. Há a possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos durante a tarde e vento deverá soprar fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, na costa Norte, conte com ondas de Norte, com 1 metro. Na costa Sul são esperadas ondas inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar deverá oscilar entre os 20/21ºC.