Alarme sonoro vai tocar em Santa Cruz durante dez minutos

O alarme sonoro do quartel dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz vai tocar durante dez minutos na próxima quarta-feira, no âmbito do simulacro de tsunami que irá permitir testar o dispositivo de socorro na Região.

O comandante desta corporação, Leonardo Pereira, alerta a população que se trata apenas de um exercício e que será testado o alarme sonoro que antigamente era utilizado para situações de catástrofes ou para pedir reforço de bombeiros para o quartel.

Tal como o DIÁRIO noticiou, este exercício (Procivex) irá envolver diversas forças de intervenção na área do socorro e emergência, entre elas, Corpos de Bombeiros da RAM, Serviços Municipais de Protecção Civil, Polícia de Segurança Pública, Guarda Nacional Republicana, Autoridade Marítima, Forças Armadas, Força Aérea Portuguesa (AM3), Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, IP-RAM, Cruz Vermelha Portuguesa, Sanas, EMIR, Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM), Instituto de Segurança Social da Madeira, motivo pelo qual a população poderá ouvir várias sirenes ao longo do dia, "não havendo motivo para alarme".