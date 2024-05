Albuquerque "um pouco desiludido" com Montenegro

Miguel Albuquerque confessa estar "um pouco desiludido" com Luís Montenegro por causa da lista do AD às eleições para o Parlamento Europeu.

Assume mesmo ter ficado irritado com a não inclusão de Rubina Leal em lugar elegível.

Por essa razão não vê qualquer inconveniente que o líder nacional do PSD não venha à Madeira ajudar na campanha para as eleições Regionais.

Declarações à margem de visita, esta manhã, a mais um conjunto de cinco empresas, no Funchal. Todas elas apoiadas no âmbito do CRIEE, através do Instituto de Emprego da Madeira. As três primeiras empresas estão localizadas na Praça CR7.

Com Miguel Albuquerque na presidência do Governo Regional, ou seja, desde 2015 foram aprovados, ao abrigo do CRIEE, 514 projectos que proporcionaram 877 postos de trabalho, tendo estes beneficiado de 8,8 milhões de euros de apoio público através de programas suportados pelo IEM.

Além dos apoios no âmbito do programa CRIEE, as empresas privadas na Região também beneficiam de um conjunto de outros apoios financeiros no âmbito de outras medidas activas de emprego, nomeadamente do programa de estágios.