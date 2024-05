Festa 'Ponto e Vírgula' dá a conhecer vencedores do concurso ‘Grande Ideia’

Já são conhecidos os vencedores do concurso ‘Grande Ideia’, uma iniciativa no âmbito do projecto ‘Ponto e Vírgula’, promovido pelo DIÁRIO, em parceria com a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia e o PLAZA Madeira.

A cerimónia de consagração e entrega de prémios da edição deste ano terá lugar na tarde de hoje, na Quinta Magnólia, às 15 horas.

Foram escolhidos os melhores trabalhos nas oito categorias a concurso, a saber Poesia, Fotografia, Reportagem, Ilustração, Investigação Histórica, Podcast, Vídeo e Conto.

No total, foram distinguidos 35 alunos, com a Escola da Apel a assumir o lugar de destaque no top3 do concurso ‘Grande Ideia’. Seguiram-se a Escola Secundária de Francisco Franco e a Escola Secundária de Jaime Moniz.

Na categoria de Fotografia, o grande vencedor foi Leonardo Roque, da Escola Básica e Secundária de Machico. Já na Poesia, saiu vencedora a aluna Constança Aveiro, da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva. Na categoria vídeo, o trabalho vencedor foi realizado por quatro alunos da Escola Secundária de Francisco Franco, a saber Joana Oliveira, Duarte Abreu, Damião Rodrigues e Armando Ramos.

Na Ilustração, Afonso Ferraz, da Escola Secundária de Jaime Moniz, mostrou ser o melhor, com o seu trabalho a ser o preferido do júri; enquanto na categoria Podcast o 1.º lugar coube a Júlia Nóbrega, também aluna do ‘Liceu’.

Matilde Fernandes, da Escola da Apel, foi a aluna que melhor se saiu na categoria Investigação Histórica; já Sara Pereira, da ‘Levada’, foi a melhor na Reportagem. Por fim, na categoria Conto, o vencedor foi Afonso Ferraz, da Escola Básica e Secundária de Santa Cruz.

O projecto ‘Ponto e Vírgula’ materializa-se num suplemento mensal do DIÁRIO, que reúne trabalhos de vários alunos do ensino secundário, das escolas da Madeira, surgindo como um veículo privilegiado para a partilhar com a sociedade da capacidade criativa da comunidade estudantil, numa abordagem que vai muito além dos ‘curricula’ escolares.

Mas há mais para ter em conta na agenda desta quarta-feira.

Agenda

9h00 – arranque do workshop em ‘Modelos de Negócio de Economia Circular’, promovido pelo polo de inovação digital ‘Smart Islands Hub’. Iniciativa a ter lugar no auditório do Colégio dos Jesuítas.

9h00 - workshop sobre optimização de instalações com equipamentos de última geração, promovido pela Bresimar Automação, no sala de congresso do Vidamar Madeira.

10h30 - Exercício PROCIVEX2024, com grande simulacro de socorro da Região Autónoma da Madeira em caso de tsunami. O cenário do exercício irá promover o desencadeamento das acções no âmbito da protecção civil, provocadas pelo impacto de um tsunami que irá atingir a costa Sul da Madeira, nomeadamente, Funchal, Santa Cruz e Machico e a Ilha do Porto Santo.

Esta iniciativa insere-se no 2.º Congresso Nacional de Emergência Pré-Hospitalar 2024, que tem como tema ‘Quando o (Im)previsto acontece’, com organização conjunta do Serviço de Emergência Médica Regional da Madeira (SEMER), do Serviço Regional de Protecção Civil da Região Autónoma da Madeira e do INEM.

11h00 - José Manuel Rodrigues preside à cerimónia de abertura da exposição ‘A Invisível Esclerose Múltipla’, nos Passos Perdidos da Assembleia Legislativa da RAM.

14h00 - apresentação, nos Paços do Concelho de Machico, da VIª Neon Color Run, a ter lugar naquele concelho, no dia 24 de Maio, pelas 21h30.

14h30 – a Biblioteca Municipal de São Vicente promove um encontro com a autora e contadora de histórias Sofia Henrique, tendo como foco o seu mais recente livro, ‘A Ilha dos Girassóis’, publicado no final do ano passado.

18h00 - Executivo da Câmara Municipal do Funchal recebe o Clube Desportivo Nacional, no Salão Nobre daquela autarquia.

Efemérides

1911 - Por decreto com força de Lei, o Governo Provisório da República Portuguesa determina uma reforma monetária que, em especial, introduz uma nova unidade monetária: o escudo.

1939 - Alemanha, de Hitler, e Itália, de Mussolini, assinam a aliança militar.

1945 - João Rebelo torna-se no primeiro português a vencer uma etapa na Volta a Espanha, a 13.ª da quinta edição da corrida (San Sebastián-Bilbau). Dois dias depois vence a quinta etapa (Santander-Reinosa).

1966 - O Sporting Clube de Braga conquista pela primeira vez a Taça de Portugal de futebol ao vencer o Vitória de Setúbal por 1-0, no Estádio do Jamor.

Foto Arquivo

1973 - Os EUA e o Reino Unido vetam a resolução do Conselho de Segurança da ONU que visava alargar as sanções impostas à Rodésia, África do Sul e às colónias portuguesas no continente africano.

1986 - É lançada a primeira edição em língua inglesa do jornal soviético Pravda.

1991 - Mil dias após o incêndio na madrugada de 25 de Agosto de 1988, começam as obras de reconstrução do Chiado, em Lisboa.

1996 - A Sociedade Portuguesa de Autores entrega o Prémio "Consagração de Carreira" ao escritor David Mourão-Ferreira.

1998 - Abertura ao público das portas da EXPO 98.

2003 - É decretada a prisão preventiva a Paulo Pedroso no âmbito do processo Casa Pia.

2006 - O Conselho Superior de Defesa Nacional dá parecer favorável à proposta de revisão da Lei de Programação Militar apresentada pelo Governo.

2007 - O Parlamento Europeu aprova o programa "Daphne III", que prevê um investimento de 116,85 milhões de euros até 2013 na prevenção e combate à violência contra crianças, jovens e mulheres.

2009 - Uma mulher de 66 anos com cancro terminal torna-se a primeira pessoa a morrer ao abrigo da nova lei sobre suicídio assistido do estado de Washington, EUA.

2010 - José Mourinho vence a Liga dos Campeões ao serviço do Inter de Milão, ao bater na final o Bayern Munique por 2-0, em Madrid.

Foto DR/Arquivo

2011 - Ao conquistar a Taça de Portugal, André Villas-Boas torna-se o segundo treinador da história do FC Porto a conquistar quatro troféus numa só temporada, igualando o croata Tomislav Ivic, que alcançou o feito na época 1987/1988.

2016 - O parlamento grego aprova as medidas de austeridade exigidas pelos credores para a concessão de uma nova parcela do terceiro programa de resgate ao país, negociado em 2015.

2017 - Pelo menos 22 pessoas morrem e 59 ficam feridas numa explosão na Arena de Manchester, no norte da Inglaterra, no final de um concerto da cantora Ariana Grande.

2020 - Covid-19: O Brasil supera a Rússia no número total de casos confirmados de covid-19, atingindo os 330.890, atrás apenas dos EUA, com mais de 1,6 milhão de casos de infecção.

2021 - O Benfica conquista pela primeira vez o campeonato nacional de futebol feminino, ao vencer em casa do Sporting por 3-0, em jogo da 14.ª e última jornada da segunda fase da prova.

2022 - A dupla portuguesa Fernando Pimenta/João Duarte conquista a medalha de ouro na final A do K2 1.000 metros da Taça do Mundo de Racice, na República Checa.

Foto Arquivo

