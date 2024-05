Vídeo mostra presidente do Marítimo a agredir adepto

Carlos André Gomes, presidente do Marítimo, foi captado a agredir um adepto que pedia a demissão do treinador Fábio Pereira e do próprio dirigente. Um vídeo, divulgado durante a madrugada pela RTP-Madeira, mostra a estalada ao adepto crítico.

De referir que o momento foi presenciado por pelo menos um agente da PSP, desconhecendo se Carlos André Gomes foi identificado.

A situação ocorreu à saída do Aeroporto da Madeira da equipa, após o empate em Viseu que não contribuiu para colocar o Marítimo na disputa pelo play-off de promoção à I Liga.

O presidente do Marítimo tem marcada para hoje uma conferência de imprensa, que deverá acontecer pelas 18h30.