Nómadas digitais criticam "carnificina" de turistas na Levada das 25 Fontes

Uma comunidade de nómadas digitais - 'Madeira Digital Nomads' - veio, através de uma publicação nas suas redes sociais, criticar o excesso de turismo presente na zona da Levada das 25 Fontes, considerando que se trata mesmo de uma "carnificina".

No vídeo realizado esta segunda-feira, 19 de Maio, é possível vislumbrar diversos carros estacionados de forma irregular, com a comunidade a denunciar que o excesso de turismo na Região "é real" e uma "loucura".

"Esta é uma das caminhadas mais populares na Madeira; a 25 Fontes, para onde todos os turistas se juntam, mas há sempre uma carnificina no topo com todos a juntarem-se para tentar fazer a mesma caminhada", pode ler-se na publicação da página que conta com mais de 5 mil seguidores.