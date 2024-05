Madeira prepara segurança e vigilância da nova época balnear

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional de Ambiente e Acção climática reuniu-se na passada segunda-feira, 13 de Maio, com a Comissão Regional para a Segurança Balnear para definir a estratégia de vigilância e a segurança para a época balnear que se aproxima.

Em nota emitida, o Governo Regional revela que o director regional de Ambiente e Acção Climática, Manuel Ara Oliveira, garantiu, durante o encontro, que "tudo está a ser feito para garantir a segurança das nossas praias de banhos".

"Quer as entidades empregadoras, quer as entidades prestadores de serviço de vigilância e segurança, diligenciaram nesse sentido", disse, lembrando que só à medida que a Capitania do Funchal for emitindo os editais de praia, "é que se confirmará se efectivamente estão garantidas todas as condições, nomeadamente o número de nadadores-salvadores necessários para cada praia”. Manuel Ara lembrou a importância de tornar "mais atractiva" a actividade dos nadadores-salvadores, assumido o compromisso de acompanhar a reforma do estatuto dos profissionais e assegurar uma proposta adequada à realidade regional.

Segundo a Secretaria Regional de Ambiente, os trabalhos de preparação da época balnear arrancaram no final do ano passado, com a identificação de águas balneares e águas de banhos para cada concelho, bem como as acções de formação para os nadadores salvadores obterem as necessárias aprovações nos exames a que são submetidos. Foram igualmente realizadas análises à qualidade das águas do mar, preparação de candidaturas às bandeiras azuis e investimentos na melhoria das condições dos utentes e banhistas, assegurados pelo Governo Regional, Autoridade Marítima, Municípios e pelos diferentes concessionários.