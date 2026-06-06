Exército israelita mata um bebé e deixa pais feridos no sul da Cisjordânia

O Exército israelita matou hoje à noite um bebé de sete meses e feriu os seus pais quando abriu fogo contra o carro em que viajavam perto de Hebron, na Cisjordânia ocupada.

Segundo reconheceu o próprio exército de Israel, o aatque foi contra civis palestinianos que não representavam uma ameaça.

De acordo com informação do Ministério da Saúde palestiniano em comunicado, as três vítimas circulavam no seu veículo na zona de Tel Rumeida quando as forças israelitas abriram fogo contra eles, ferindo gravemente o bebé, Sam Fahd Abu Haikal, que veio a falecer.

Os seus pais, acrescenta o Ministério da Saúde, sofreram ferimentos moderados.

A agência oficial palestiniana, Wafa, indica que o pai ferido, Fahd Abdul Aziz Abu Haikal, é professor na Universidade da Belém, localidade onde vive com a sua família.

Os três, acrescenta, iam visitar a avó do bebé num bairro de Hebron quando foram alvo dos disparos israelitas, que feriram a mãe na mandíbula com a mesma bala que atingiu o seu filho e o pai na mão.

O Exército israelita informou sobre o ataque, afirmando que os seus militares se encontravam numa "operação" em Hebron quando "detetaram um veículo que acelerava em direção a eles", pelo que um militar respondeu com disparos contra o carro.

"Uma investigação preliminar determinou que os feridos eram civis alheios ao incidente. O acontecimento está sob investigação e as conclusões serão apresentadas às autoridades competentes para revisão", diz o exército num comunicado, no qual "expressa o seu profundo pesar por qualquer dano causado".

Até ao dia 22 de abril de 2026, pelo menos 27 palestinianos morreram na Cisjordânia ocupada por fogo israelita, incluindo seis menores, segundo dados da ONG israelita B'Tselem.