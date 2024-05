Projecto Life Natura@Night celebra 2.º aniversário no combate à poluição luminosa

A Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) assinala, hoje, dois anos desde a apresentação oficial do projecto LIFE Natura@Night, que pretende combater a poluição luminosa. A partida para o 3.ª ano conta com mais objectivos, entre os quais a conclusão de 3 novos planos directores de iluminação do concelho na Madeira, 1 nos Açores e 2 nas Canárias.

Além disso, a SPEA aponta a conclusão das acções piloto nos municípios parceiros, que já estão a decorrer.

Sensibilizar os mais pequenos para consciencializar sobre esta problemática através de diversas atividades de educação ambiental; alterar a iluminação pública para luminárias mais eficientes e benéficas para o meio ambiente; Angariar aderentes ao nosso Galardão 'Noite com vida'; e salvar centenas de aves marinhas todos os anos nas nossas brigadas de resgate; são algumas das atividades que a SPEA tem desenvolvido ao abrigo desde projeto desafiante. Cátia Gouveia, coordenadora do projeto LIFE Natura@night.

Ao longo dos últimos dois anos, este projecto concretizou 10 reuniões executivas com os 13 parceiros; mobilizou 169 voluntários nos trabalhos desenvolvidos; 12.000 insectos amostrados; 78 espécies observadas por 115 voluntários nos dois BioBlitz realizados; 5.200 utilizadores no website do projecto; 363.455 pessoas alcançadas no Facebook SPEA Madeira; e 196 novas luminárias instaladas para proteger a biodiversidade.