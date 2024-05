Dois sismos na Madeira em hora e meia

Ontem ao final da tarde e início da noite ocorreram dois sismos, registados pelos sismógrafos do IPMA, mas que não terão sequer sido sentidos pela população.

O primeiro deu-se a 10 km de profundidade pelas 19h34, tendo sido registado com uma magnitude de 1.6 na escala de Richter. Foi a sul do Funchal, numa área onde têm ocorrido vários sismos, sobretudo em Maio.

O segundo, cerca de uma hora e meia mais tarde, pelas 21h07, já muito a norte do Porto Santo, igualmente a uma profundidade de 10 km, mas com uma magnitude superior, 2.4 na escala de Richter.

Com estes dois eventos, já são nove sismos na área do Arquipélago da Madeira no espaço de menos de um mês.