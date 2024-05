Albuquerque avisa para o fecho das urgências se Cafôfo ganhar

Miguel Albuquerque reagiu às criticas de Paulo Cafôfo, candidato do PS, sobre a reabertura das urgências no período nocturno nos Centros de Saúde de Santana e do Porto Moniz, que teme venham a ser novamente encerradas se o PSD ganhar as eleições Regionais.

“Se eu ganhar não fecham”, assegura Albuquerque. Que prontamente contra-atacou: “Se ele ganhar quase de certeza que fecham dado o estado em que o PS deixou o Serviço Nacional de Saúde. Se ele ganhar as eleições, que espero que não aconteça, é óbvio que as urgências iriam fechar”, afirmou.