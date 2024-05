Furtaram 20 caixas de cebolas no Caniço

Vinte caixas de cebolas que estavam em exposição no centro da freguesia do Caniço, que foram ali colocadas pelos produtores para a Festa da Cebola que se realizou este fim-de-semana, foram furtadas esta segunda-feira.

Segundo o DIÁRIO apurou, tratou-se de aproximadamente 20 quilos de cebolas que iriam ser doadas a instituições de solidariedade, o que equivale a um valor que ronda a 40 euros.

O ladrão aproveitou a ausência do segurança que tinha estado no local durante a noite e furtou as cebolas entre as 8 e as 9 horas desta manhã. Uma situação que gerou desagrado no local, visto que todos os produtores têm muita estima pelos seus produtos e tentam sempre apresentá-los da melhor forma nesta exposição.

O presidente da Junta de Freguesia do Caniço, Milton Teixeira, já tem conhecimento do caso e lamenta esta situação.