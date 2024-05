Leverkusen impera em Roma, Marselha e Atalanta 'anulam-se'

O Bayer Leverkusen ficou hoje bem encaminhado para garantir presença na final da Liga Europa em futebol, ao vencer em Roma (2-0), enquanto Marselha e Atalanta empataram a um golo, em França.

No Olímpico de Roma, na reedição das 'meias' de 2023, ano em que os 'anfitriões' foram à final sob o comando de José Mourinho, os 'gialorrossi' bem podem agradecer a desvantagem mínima verificada ao intervalo do jogo da primeira mão das meias-finais, face ao desperdício indesculpável dos farmacêuticos.

O ala Jeremie Frimpong, por duas vezes e só com o ex-benfiquista Mile Svilar pela frente, não conseguiu acertar entre os postes, com o golo a sair dos 'pés' de Florian Wirtz, aos 28 minutos, na sequência de um mau atraso de Karsdorp, que permitiu a Grimaldo, antigo jogador do Benfica, ficar com a bola e servir o companheiro de equipa.

O melhor que a Roma conseguiu fazer foi levar a bola ao travessão da baliza de Kovar, na sequência de um cabeceamento de Lukaku.

No segundo tempo, Robert Andrich (73) dilatou a vantagem para o virtual campeão germânico.

Os internacionais portugueses Rui Patrício e Renato Sanches viram o desaire do banco de suplentes da Roma.

À mesma hora, o duelo entre os franceses do Marselha e os transalpinos da Atalanta, 'carrascos' de Benfica e Sporting, nos quartos e oitavos de final, respetivamente, terminou empatado.

No Estádio Vélodrome, Scamacca colocou o emblema de Bérgamo na frente, à passagem do minuto 11, mas o antigo central do FC Porto Mbemba (20) restabeleceu a igualdade, com um remate colocado fora de área.

Os encontros da segunda mão estão agendados para 09 de maio.

A final disputa-se na Dublin Arena, na República da Irlanda, no dia 22 de maio.