CDS defende melhores condições para os profissionais da autoridade pública

A candidatura do CDS-PP Madeira às eleições Legislativas Regionais reuniu, esta tarde, com a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, no sentido de perceber quais as dificuldades dos agentes da PSP, bem como das forças de segurança em geral, na Região Autónoma da Madeira.

À margem da reunião estabelecida com esta Delegação Regional da ASPP, Luís Miguel Rosa, garantiu que o partido quer colaborar e arranjar soluções para que a segurança seja efectivamente uma realidade, pois "o que todos os madeirenses pretendem é viver a sua vida em segurança", sublinhou o número 3 da candidatura do CDS-PP às eleições de 26 de Maio.

Na ocasião, o candidato Luís Miguel Rosa afirmou que "os números evidenciam uma subida da criminalidade na nossa Região, muito devido ao consumo de estupefacientes, com principal destaque para as substâncias psicocativas, que requerem uma especial atenção de todos os sectores da sociedade madeirense".

No seu entender, cabe também aos decisores políticos ter "a coragem de tomar medidas como criar uma comunidade terapêutica que possa juntar equipas multidisciplinares de forma a retirar as pessoas da rua, dando-lhes condições para recuperarem e dando-lhes tempo para que possam reabilitar-se para, posteriormente serem reintegradas na sociedade".

Para que tudo isto seja possível, há que dotar as nossas forças de segurança, em particular a PSP, de meios para o efeito. O CDS está empenhado para tornar estas medidas numa realidade Luís Miguel Rosa, CDS-PP

Nesta reunião, a principal preocupação transmitida foi a dificuldade de recrutamento.

"O facto de todas as forças de segurança não terem um tratamento igualitário, no que toca ao suplemento de missão e não só, também não torna esta profissão atractiva. É urgente dotar as forças de segurança de novas instalações. Melhorar as esquadras do Porto Santo, de Santa Cruz e Machico, e avançar com a esquadra da Ponta do Sol", salientou, reiterando ainda que o CDS está empenhado em tornar estas medidas numa realidade.

E está empenhado não só a fazer pressão aqui na Madeira, mas também a nível nacional, junto do governo da República, de forma a que as necessidades sentidas por estas forças policiais sejam atendidas Luís Miguel Rosa, CDS-PP

O candidato centrista concluiu afirmando que há, também, vontade do CDS em concretizar a revisão das carreiras especiais da administração pública, no âmbito da fiscalização e da segurança, para que possamos cumprir um desejo antigo destas autoridades.