Vítor Murta cessa funções à frente da Boavista SAD e despede-se dos funcionários

O presidente demissionário da SAD do Boavista, Vítor Murta, começou hoje a despedir-se de alguns funcionários do clube da I Liga de futebol, quase dois meses após ter anunciado a renúncia ao cargo, no qual permaneceu até terça-feira.

Fonte ligada ao processo confirmou à agência Lusa o final de ciclo do dirigente, que tinha rendido Álvaro Braga Júnior em 2020, mas não foi convidado a continuar em funções por Gérard Lopez, detentor da sociedade Jogo Bonito, acionista principal da SAD portuense.

Vítor Murta, de 48 anos, terminou funções na terça-feira, mas, como se seguiu um feriado em plena viragem de abril para maio, só hoje se começou a despedir dos funcionários do Boavista, numa fase em que faltam cinco dias para a Assembleia Geral de acionistas, na qual serão eleitos os membros dos órgãos sociais da SAD rumo ao mandato 2024-2026.

A realização dessa reunião magna tem vindo a enfrentar vários sobressaltos desde 26 de dezembro de 2023, data inicial da respetiva convocatória, sendo que a ausência de listas concorrentes provocou três adiamentos consecutivos, entre 05 de fevereiro e 07 de maio.

Esse impasse eleitoral foi atenuado até finais de abril com a permanência de Vítor Murta, cujo pedido de renúncia à liderança da Boavista SAD já tinha sido comunicado em 26 de fevereiro - logo após a derrota dos 'axadrezados' na receção ao Sporting de Braga (0-4), para a 23.ª ronda da I Liga -, mas apenas foi formalmente apresentado em 15 de março.

A Assembleia Geral de acionistas está marcada para a próxima terça-feira, às 18:30, no auditório do Estádio do Bessa, no Porto, contendo igualmente na ordem de trabalhos a deliberação acerca da dispensa de prestação de caução dos membros do conselho dos órgãos de administração e fiscalização ou a discussão de outros assuntos de interesse.

Além de Vítor Murta, Pepe Roibas e Carmelo Fraile, os dois administradores espanhóis indicados por Gérard Lopez, também já apresentaram a sua demissão, sendo que o ex-futebolista senegalês Fary Faye é o único membro da SAD que não está demissionário.

Há quatro anos, o controlo maioritário da sociedade responsável pela gestão do futebol profissional das 'panteras' foi assumido pelo empresário hispano-luxemburguês Gérard Lopez, que, no verão de 2023, teve de executar uma Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre 49,22% do capital social através da Jogo Bonito, ficando a deter 67,67% de ações.

O Boavista ocupa a 14.ª posição do campeonato, com 30 pontos, sete acima da zona de descida direta e dois face à vaga de acesso ao play-off de manutenção, e receberá o Gil Vicente, 13.º, com 32, no sábado, às 15:30, no Estádio do Bessa, num embate da 32.ª e antepenúltima jornada, que terá arbitragem de Fábio Veríssimo, da associação de Leiria.