CDS de Santa Cruz alerta para necessidade de capitalizar espaços verdes

A concelhia do CDS de Santa Cruz realizou, hoje, no Dia do Trabalhador, um passeio e convívio com militantes e simpatizantes do partido, na levada da Azenha e por alguns caminhos da freguesia do Caniço, como forma de celebrar e reflectir sobre os direitos alcançados pelos trabalhadores, mas também do longo que caminho que há a percorrer nessa matéria.

Aproveitando esse momento e os espaços da freguesia por onde decorreu essa caminhada, Lídia Albornoz, Presidente da Concelhia, alertou para a necessidade de capitalizar os espaços verdes e de lazer existentes no concelho de Santa Cruz, através da sua limpeza, da criação de condições de segurança e da garantia de acessibilidade a todos os cidadãos e turistas.

Mais alertou que a Levada da Azenha "é um espaço que está quase ao abandono, sem que se registe a devida manutenção, com repercussões na segurança de quem por lá passeia".

A esse propósito, recordou, que "nas últimas Assembleias de Freguesia do Caniço, alertou para essa realidade, defendendo a necessidade de utilizar todos os recursos existentes para promover a sua manutenção e, assim, torná-la num lugar mais seguro e apetecível, enquanto importante espaço de lazer e veículo de promoção do bem-estar e saúde da população".

Por fim, destacou que "aquela levada, bem como todos os caminhos do concelho, têm um enorme potencial turístico que, infelizmente, não está a ser valorizado por quem tem a obrigação de os promover e gerir".

Nesse aspecto, refere que "Santa Cruz está a ficar para trás, quando comparada com outros concelhos da região, que utilizam os recursos naturais, como é o caso das paisagens naturais e das paisagens humanizadas, para a promoção turística, a atração de investimento e para a dinamização da economia local".