Acesso ao Parque Santa Catarina vedado momentaneamente por questões de segurança

O concerto da Cuca Roseta, que está a decorrer no Parque de Santa Catarina, para assinalar o Dia do Trabalhador, fez movimentar tanto turistas como regionais causando constrangimentos a quem queria entrar para assistir o espectáculo, tendo sido mesmo vedado o acesso ao local.

Segundo o que foi possível aferir, os agentes policiais alegaram questões de segurança e que a lotação estava esgotada.

Pouco tempo depois e após saírem pessoas o acesso foi novamente permitido.

Também no concerto promovido no ano passado - dos Xutos e Pontapés - a organização confirmou que a Polícia de Segurança Pública teve de intervir para impedir mais entradas no recinto, dada a afluência.