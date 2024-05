Hanseatic Nature visita amanhã as Desertas e à noite atraca no Porto Santo

O Hanseatic Nature já terminou o 'turnaround' quase total que esteve a fazer hoje e que envolveu 164 desembarques e 170 embarques.

O navio deixa assim o Porto do Funchal na próxima madrugada, pelas 5h00, prevendo que dê um passeio pela costa madeirense, mas às 14h30 estará nas ilhas Desertas, onde desembarcarão pequenos grupos de passageiros e tripulantes para visitas àquelas ilhas.

Ao fim da tarde, o navio navega para a ilha de Porto Santo, onde esteve antes da escala na Madeira, mas agora, com os novos passageiros que embarcaram hoje no Porto do Funchal.

A previsão é atracar no Porto do Porto Santo pelas 22h30, depois da saída do Lobo Marinho. Já para o dia seguinte, pelas 14 horas de sábado, dá-se a sua saída da ilha dourada com destino a Ponta Delgada, nos Açores.

O Hanseatic Nature da Hapag-Lloyd Cruises é um dos navios da classe expedição da companhia, onde se integram também o Hanseatic Inspiration e o Antartic Spirit.

São navios que apostam, segundo o respectivo site, “numa mistura de aventura e conforto, em rotas próximas ou distantes como a Antártica, onde o passageiro é um explorador que respeita e está em contacto estreito com a natureza.”

A promoção da ilha do Porto Santo junto das companhias que operam no turismo temático e de expedição tem sido uma das prioridades da APRAM nas reuniões e feiras internacionais.