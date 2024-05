Jardim da Ajuda acolhe Finais Regionais da Educação Rodoviária

No âmbito do Plano Regional de Educação Rodoviária, promovido pela Secretaria Regional de Educação Ciência e Tecnologia, através da Direcção Regional de Educação, as Finais Regionais da Prova de Orientação Rodoviária (POR) e da Taça Escolar de Educação Rodoviária (TEER) terão lugar amanhã, entre as 14 e as 17 horas, no Jardim Público da Ajuda.

No total são esperados acima de uma centena e meia de alunos e cerca de 50 docentes, oriundos de todos os municípios da Madeira e do Porto Santo.

A Final Regional da Prova de Orientação Rodoviária envolve a participação dos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico previamente apurados. Nesta prova, os alunos devem descobrir e seguir um percurso materializado no terreno por pontos de controlo, sendo que em cada um deles devem responder a questões sobre a circulação de pessoas e veículos na via pública.

Por sua vez, a Final Regional da Taça Escolar de Educação Rodoviária conta com a participação de alunos dos três ciclos do ensino básico. Esta prova consiste em responder a um conjunto de questões acerca da utilização segura da via pública e no respeito da lei, pelos mais variados utentes da estrada, e na realização de uma prova velocipédica numa pista protegida de trânsito, especialmente montada para este evento para a avaliação das aptidões dos alunos.

Simultaneamente, os participantes poderão ainda praticar Basquetebol, Jogos de Mesa, Petanca, Ténis de Mesa, Ultimate Frisbee e Voleibol.

Estas actividades pretendem assinalar o Dia Mundial do Trânsito e Cortesia ao Volante, que se assinala a 5 de Maio, e que tem como finalidade última a adoção de atitudes e comportamentos adequados por parte dos alunos na via pública.

O objectivo passa também por sensibilizar para a necessidade de uma condução segura, de forma a prevenir acidentes e lembrar a importância da cortesia ao volante, nomeadamente através da cedência de passagem, sinalização de manobras, entre outros comportamentos. Alertas indiscutivelmente importantes e atuais, considerando que em Portugal Continental, em 2023, verificou-se o aumento de todos os indicadores de sinistralidade rodoviária, comparativamente ao período homólogo anterior, e na Região Autónoma da Madeira a tendência é, lamentavelmente, semelhante.

A iniciativa tem como parceiro o Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública e conta com os apoios da Câmara Municipal do Funchal, da Associação de Orientação da Região Autónoma da Madeira, da MZbike e da Empresa de Cervejas da Madeira.