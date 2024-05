Festa do Cinema arranca hoje com o filme 'Piccolo corpo'

A Festa do Cinema Italiano, que já vai na 17.ª edição, arranca esta quinta-feira, 2 de Maio, no antigo matadouro, agora Centro Cultural e de Investigação do Funchal, às 18 horas, com o filme 'Piccolo corpo' .

Realizado por Laura Samani, a película aborda a vida de uma jovem mulher de luto que deixa a sua aldeia à beira-mar para tentar libertar a alma do seu bebé nado-morto, partindo numa perigosa viagem até um remoto santuário na montanha onde mantém a fé num milagre.

Pelas 21 horas será exibido 'O Rapto', de Marco Bellocchio, uma obra envolta em caridade cristã que abala as noções preconcebidas e que estreará brevemente nas salas de cinema portuguesas.

A iniciativa, que arranca hoje e decorre até domingo, dia 5, passa também pela gastronomia. O chef Rui Rodrigues, responsável pelos restaurantes 'Ratatouille' e 'Mercearia dos Avós', organiza um cardápio dedicado inteiramente à gastronomia italiana nos próximos quatro dias da 'Festa'. Desta forma, o público poder contactar com o cinema italiano, poderá, ainda, ter uma autêntica experiência culinária italiana no Funchal.

Os bilhetes podem ser adquiridos na Ticketline.

A Festa do Cinema Italiano conta com o apoio do Centro Cultural e de Investigação do Funchal e do município do Funchal.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

9h00 - Reunião ordinária da Câmara Municipal de Santa Cruz, no Salão Nobre do edifício da sede da autarquia;

09h00 às 17h00 - Realizar-se-á a 2 e 3 de Maio o X Fórum da Empregabilidade, um evento organizado pelo Observatório de Emprego e Formação Profissional da Universidade da Madeira. O Fórum decorrerá no Campus da Penteada e contará com a presença de diversas empresas com ofertas de trabalho, cujo processo de recrutamento ocorrerá neste evento;

09h30 - Reunião semanal da vereação da Câmara Municipal do Funchal



11h30 - O Serviço Regional de Saúde promove na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, uma conferência alusiva ao tema 'Da Ortopedia à Microcirurgia Reconstrutiva - nervosa, óssea, linfática, plástica…' .

15h00 - O Centro de Química da Madeira promove no Campus da Penteada Uma conferência sobre polímeros de impressão molecular.

17h00 - A exposição 'Mesas da Flor Bordal' é inaugurada esta quinta-feira. Esta mostra conta com mesas decoradas por Lilia e João Paulo Gomes; Nini Andrade Silva; e Graça Reis. São designers que participam desde a 1.ª edição das 'Mesas de Natal com Bordado Madeira'.

18h00 - 'What is Watt?' é a exposição que estará patente na Biblioteca Municipal de São Vicente a partir de hoje.

A greve dos trabalhadores da ARM termina esta quinta-feira, 2 de Maio.

Agenda política

9h30 - PS Madeira visita o Centro de Processamento de Banana;

10h00 - Miguel Albuquerque visita o centro de saúde de Santana

10h30 - PSD Madeira promove uma iniciativa política no Rabaçal;

11h30 - Roberto Almada, cabeça-de-lista do Bloco de Esquerda às Regionais, promove uma conferência de imprensa destinada a abordar as respostas à crise na habitação;

11h30 - Miguel Albuquerque visita a pizzaria e pastelaria 'trigo Rei';

12h00 - Acção política do JPP junto à entrada do Centro Comercial La Vie;

12h45 - A CDU realiza uma iniciativa política para denunciar a injustiça salarial junto à Universidade da Madeira;

17h00 - Miguel Albuquerque visita exposição 'mesas da Flor Bordal' e o Mercadinho das Flores e Produtos Regionais na Placa Central;

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 2 de Maio, Dia Mundial da Pesquisa e do Market Research e Dia Mundial do Atum:

1660 - Nasce o compositor italiano Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti, Alessandro Scarlatti, nome fundador da ópera napolitana e da forma cantata, no Barroco.

1895 - O território britânico no sul de África é reorganizado sob o nome de Rodésia.

1945 - II Guerra Mundial. Berlim rende-se às forças soviéticas.

1962 - O Benfica torna-se bicampeão europeu, vencendo o Real Madrid por 5-3, em Amesterdão, Holanda.

1975 - É posto à venda o primeiro número do semanário O Jornal, fundado pelos jornalistas Manuel Beça Múrias, Fernando Assis Pacheco, Afonso Praça, José Carlos Vasconcelos, José Silva Pinto, Edite Soeiro e Cáceres Monteiro, entre outros.

1984 - Portugal, África do Sul e Moçambique assinam o acordo tripartido sobre a Barragem de Cahora Bassa.

1990 - O Parlamento checoslovaco aprova a abolição da pena de morte.

1998 - Cimeira do Euro. Apresentação da moeda única europeia.

2006 - A União Europeia põe fim à obrigatoriedade das autorizações de residência permanente para cidadãos comunitários, com a entrada em vigor de uma nova directiva sobre direitos dos cidadãos.

2010 - Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovam, em Bruxelas, um plano de ajuda à Grécia no valor de 110 mil milhões de euros, ao longo de três anos, cabendo 80 mil milhões aos Estados-membros da Zona Euro e o restante ao Fundo Monetário Internacional. Em 11 anos de história da moeda única europeia é a primeira vez que um estado-membro tem de ser salvo da bancarrota pela incapacidade de refinanciar a sua dívida nos mercados internacionais.

2012 - O Real Madrid, treinado pelo português José Mourinho, conquista 32.º título da sua história.

2014 - O Governo anuncia que a 12.ª avaliação regular da 'troika' ao programa de resgate de Portugal está concluída e foi "bem superada".

2023 - O ministro das Infra-estruturas João Galamba apresenta a demissão ao primeiro-ministro António Costa, sobre um incidente com o ex-adjunto. Frederico Pinheiro teria recorrido à força para levar do Ministério o computador com o qual trabalhava. Polícia Judiciária, PSP e SIS estariam envolvidos e cinco funcionários do Ministério, incluindo a chefe de gabinete de Galamba, tiveram de se barricar numa casa de banho devido ao ataque de Frederico. António Costa recusa o pedido de demissão de João Galamba.

Pensamento do dia

No meio de uma grande alegria não prometas nada a ninguém. No meio de uma grande fúria não respondas a carta alguma Provérbio chinês.

Este é o centésimo vigésimo terceiro dia do ano. Faltam 243 dias para o termo de 2024.