A cantora Mafalda Veiga já subiu ao palco da Feira do Livro de Santa Cruz, para abrir as comemorações do 25 de Abril, com o espectáculo 'Geografia Particular'.

A intérprete de 'Esta Canção' vai percorrer o seu repertório, com um alinhamento que inclui a maior parte dos singles que marcam as mais de três décadas de carreira.