“Temos assistido a alguma tentativa de impedir o Governo de governar”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, não quis fazer grandes considerações ao mês de Luís Montenegro no cargo de primeiro- ministro.

“Não posso fazer um balanço pois ele ainda está a começar. É fundamental, do ponto visto democrático, que o governo tenha condições de executar as suas políticas. É assim em qualquer democracia. Se a ideia é enveredar pelo bloqueio, isso vai levar a uma estagnação, o que leva a que não se concretize a vontade popular. O que temos assistido é a algum bloqueio e alguma tentativa de impedir o Governo de governar”. Declarações no âmbito da inauguração da exposição de flores no Largo da Restauração- antes, Miguel Albuquerque esteve na exposição da Casa Bordalo- exposição essa no âmbito da Festa da Flor que começou hoje.

Ainda em relação à Festa da Flor e à importância da mesma na ocupação hoteleira na Madeira, Miguel Albuquerque referiu que 2024 vai superar 2023.

“Todos esperavam que o ano de 2024, em termos dormidas e visitantes, fosse inferior a 2023. Contudo, as expectativas são precisamente o contrário. Vamos ter uma subida, ainda que ligeira. Neste momento estamos com 95 por cento da ocupação hoteleira.”