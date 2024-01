Exposição 'What is Watt?' para visitar em São Vicente

'What is Watt?' é a exposição que estará patente na Biblioteca Municipal de São Vicente, a partir de amanhã, 19 de Janeiro. A inauguração acontece pelas 16h30, com a exibição do documentário ‘What is Watt?’, realizado por Hugo Olim

A exposição é um projecto artístico interdisciplinar que tem na sua génese a promoção e a exploração das diferentes linguagens de expressão artística em que a eletricidade é o fio condutor, tanto na execução como na apresentação das obras.

A Agência de Promoção da Cultura Atlântica - APCA está a preparar a circulação desta exposição pelos vários concelhos da ilha. Reúne trabalhos de António Barros, António Dantas, Carlos Valente, Celeste Cerqueira, Evangelina Sirgado de Sousa, Hugo Olim, Pedro Pestana e Silvestre Pestana, tendo inaugurado a programação do festival MADEIRADiG 2023.

O certame também deverá ser exposto a nível nacional.