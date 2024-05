'Atlas do Planeamento' patente na Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente

A Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente, através da Direcção Regional do Ordenamento do Território, inaugurou ontem, no Edifício do Campo da Barca, Rua Pestana Júnior nº 6, R/C, a mostra 'Atlas do Planeamento', que estará patente neste espaço até dia 31 de Maio, mas que percorrerá todos os municípios da região ao longo do próximo ano.

A mostra aborda o "planeamento urbano na Região Autónoma da Madeira, onde se desvendam planos e projectos urbanísticos desenvolvidos para as cidades e vilas da Madeira e Porto Santo, antes dispersos e fragmentados em diversos arquivos públicos e privados, que são pela primeira vez reunidos, meticulosamente agrupados e contrapostos", explica um comunicado.

São colocados em diálogo cerca de 80 planos, anteriores ao primeiro plano director municipal de cada município, provenientes de 11 fontes arquivísticas distintas, numa mostra que potencia o conhecimento e a investigação.

A coordenação da investigação, recolha documental e projecto expositivo estiveram a cargo dos arquitectos Pedro Gonçalves e Amanda Conduto, mas contou com a análise de um conjunto de reputados arquitectos, urbanistas e historiadores como Carolina Sumares, Cristina Perdigão, Daniela Alcântara, David Oliveira, Emanuel Gaspar, Gil Gama, Gustavo Freitas, Jorge Freitas, Luís Xavier, Pedro Gonçalves, Pedro Ribeiro, Roberto Rodrigues, Rui Campos Matos e Rui Carita.

"As cartografias surgem não apenas como representações do espaço físico, mas como reflexos de ideologias e aspirações. Estes planos que, na sua maioria estavam inacessíveis aos cidadãos e investigadores, revelam-se não como documentos estáticos, mas como pontos de partida para um diálogo enriquecedor sobre o passado, o presente e o futuro das cidades e vilas madeirenses", lê-se no comunicado de impresa.

Os documentos adquirem uma nova relevância, transcendendo a sua natureza estática para se tornarem artefactos dinâmicos de uma narrativa em evolução. Através da comparação e contraposição dos planos, emerge uma rica tapeçaria de ideias, conflitos e aspirações, que lança luz sobre os desafios e oportunidades enfrentados pelo desenvolvimento urbano na região, não só no passado, como no presente e futuro.

Esta exposição-investigação oferece uma visão retrospectiva, mas também se assume como uma circunstância catalisadora de investigações e estudos futuros. Ao fomentar o conhecimento e o debate sobre questões urbanísticas, visa contribuir para o avanço do campo do planeamento urbano e para o desenvolvimento sustentável das áreas urbanas da Madeira.