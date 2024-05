Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Governo de gestão leva sindicato a desistir da greve. “Vamos aguardar pelas eleições para voltar a apresentar as nossas reivindicações”, justificou Ricardo Gouveia, dirigente regional do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública. Hoje há paralisação nacional em todos os sectores do Estado. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 15.

Mas há mais para ver na edição desta sexta-feira. Coração sem limites. João Santos esteve 21 dias nos cuidados intensivos após ter sobrevivido a uma paragem cardíaca de 8 minutos. * Doenças do aparelho circulatório são as mais letais na Madeira onde a taxa de mortalidade supera a média nacional.

Suspeito de homicídio libertado. Foi atingido o tempo limite de prisão domiciliária permitido por lei. O acórdão, adiado devido à greve, foi reagendado hoje P. 14

Por fim, fique ainda a saber que Incêndio no Funchal causa 34 desalojados e que DJs nacionais Glue, Shaka Lion e Taby abrilhantam cartaz do Summer Opening.

