Jovem perde duas vezes os sentidos no Anadia

Um jovem, de 19 anos, sentiu-se mal há instantes no centro comercial do Anadia, no Funchal, e perdeu duas vezes os sentidos.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados a prestar socorro à vítima, que, entretanto, recuperou a consciência.

A vítima foi levada para o Serviço de Urgências do Hospital, para receber mais cuidados médicos.