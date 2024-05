Arruada do PSD culmina com comício e concerto de Vasco Freitas e Toy a 23 de Maio

Será na próxima quinta-feira, dia 23 de Maio, que a candidatura do PSD às eleições regionais vai promover uma arruada, pelas ruas do Funchal, que culminará com um concerto do cantor português Toy. Antes haverá actuação de Vasco Freitas e intervenções dos principis candidatos.

Tal como o DIÁRIO já tinha avançado, na sua edição impressa de ontem, o comício acontece junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

O ponto de encontro está marcado para as 17 horas, junto ao Teatro Municipal Baltazar Dias, seguindo-se então a arruada. A animação deverá começar pelas 18 horas. Esta será uma forma de assinalar "“aquele que foi mais um período de intenso trabalho e de grande proximidade, por parte da candidatura e de todos os militantes, junto da população”, sublinha o Secretário-geral do PSD/Madeira, José Prada

“Efectivamente, a nossa acção no terreno serviu para reiterar aqueles que são os nossos grandes compromissos para o futuro – e que, essencialmente, passam por manter os níveis de crescimento económico e social, as apostas em sectores fundamentais como a Saúde, a Educação, a Habitação e os Transportes e, naturalmente, assegurar as melhores respostas aos cidadãos em geral, sem esquecer aqueles que mais precisam – e, neste momento, continuaremos a trabalhar, até ao fim, para garantir que o nosso partido vença as Eleições”, refere o Secretário-geral, lembrando que a vitória nas Regionais “é o principal objectivo”, conforme, aliás, já foi assumido várias vezes por Miguel Albuquerque.

José Prada deixa ainda uma palavra de agradecimento a todos os militantes e simpatizantes do partido, pelo trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que se espera manter até ao final da campanha. “Os nossos Militantes têm sido incansáveis, particularmente neste ano de grande exigência, correspondendo, da melhor forma, a todos os desafios que se têm colocado. É com todos que contamos para continuarmos a trabalhar, até à última hora, de modo a vencermos mais esta eleição”, conclui.