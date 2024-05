Fogo alastrou e atingiu outra casa no Funchal

O incêndio que deflagrou esta tarde numa residência na Rua das Mercês, no Funchal, já próximo do Largo da Saúde, alastrou e atingiu uma segunda casa.

O fogo surgiu num quarto de dormir, consumindo-o por completo. As paredes de tabique ajudaram na propagação das chamas que se propagaram à segunda habitação.

No local encontram-se 14 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, 11 dos Bombeiros Voluntários Madeirenses com seis viaturas.

Oa moradores terão de ser realojados.