Mais de 2 mil crianças e jovens dão vida à abertura da Festa do Desporto Escolar

A Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar realiza-se hoje, a partir das 21 horas, no Estádio do Marítimo, sob o lema 'Vozes de todos os tempos',

A Cerimónia de Abertura, conforme a organização, a cargo da Secretaria Regional da Educação, pretende constituir um verdadeiro álbum de memórias da nossa humanidade, com referência a autores que se perpetuam ao longo dos tempos, tais como Sócrates, Nelson Mandela ou Hellen Keller, sem esquecer o querido e saudoso Max.

Desta forma, para além da animação inicial e do desfile das instituições participantes, contará ainda com um espectáculo gímnico a anteceder o momento oficial de abertura dos jogos.

Este espectáculo gímnico terá a participação de 2.056 figurantes, entre alunos do 1º ciclo de 41 escolas; alunos do 2º/3º ciclo de 16 escolas; seniores de 12 instituições; alunos / utentes de 7 instituições de educação especial, de escolas de dança, de clubes escola, de associações de modalidade e do Conservatório.

A Festa do Desporto Escolar decorrerá, este ano, entre os dias 17 e 24 de Maio, envolvendo praticamente todas as escolas públicas e privadas da Região Autónoma da Madeira e algumas instituições ligadas à inclusão e à educação especial.

As actividades desta semana terão como centro o concelho do Funchal, embora algumas actividades se realizem também nos concelhos de Câmara de Lobos e Machico.

Será, desta forma, organizado um conjunto alargado de iniciativas dirigidas a todos os níveis de ensino, nos mais diferentes contextos.

As actividades físicas e desportivas, programadas para os seis dias de festa, irão acontecer nas diferentes instalações que constituem o parque desportivo da Tegião, bem como noutros espaços ao ar livre (praças, jardins, complexos balneares) ou até mesmo em centros comerciais.

Serão 5.357 alunos / utentes participantes, pertencentes a 137 escolas / instituições, sendo 972 de 78 escolas do 1º ciclo e 4385 de escolas dos 2º, 3º ciclo e secundário e instituições da educação especial.

Se a estes somarmos os mais de 2.000 participantes na cerimónia de abertura, estamos a falar de um evento com mais de 7.000 participantes, na sua totalidade.

Ao nível do 1º ciclo do Ensino Básico, haverá um conjunto de multiactividades, que decorrerão maioritariamente na Quinta Magnólia, para além dos Centros Comerciais e Jardim Municipal.

Serão constituídas por nove modalidades diferentes: actividades gímnicas, golfe, esgrima, jump for fun, orientação, padel, ténis, futebol e xadrez.

Em termos dos segundo e terceiro ciclos do Ensino Básico e do Ensino Secundário, para além das 14 modalidades desportivas onde são desenvolvidas actividades regulares ao longo do ano (andebol, basquetebol, futsal, voleibol, atletismo, natação, judo, badminton, ténis de mesa, padel, patinagem, actividades náuticas, madeirabol e actividades gímnicas), haverá também actividades do laser run, do xadrez e do jump for fun.

Já na actividade motora adaptada, realiza-se um conjunto diferenciado de desportos e actividades, que vão desde as mais tradicionais – como o atletismo, o futebol, a canoagem e a natação, passando pelos desportos específicos para a pessoa com deficiência, mais concretamente o boccia, o goalball e o slalom em cadeira de rodas – até ao popular circuito de habilidades motoras, destinado aos alunos / utentes que têm maiores limitações.

Todas estas actividades serão coordenadas pelos 28 elementos que compõe a equipa da DSDE, apoiados por outros profissionais dos diferentes serviços da SRE / DRE, pelos mais de 500 professores e funcionários que acompanham os alunos das escolas participantes e por um conjunto de cerca de 200 colaboradores / voluntários constituídos por estagiários de diferentes cursos e técnicos e juízes / árbitros de modalidades ligados a associações desportivas regionais.

OUTROS EVENTOS REGIONAIS:

- 9h00 - CDS realiza Conferência de imprensa, Junto ao restaurante Beerhouse - Avenida do Mar

- 9h30 - IFCN assinala o Dia Internacional do Fascínio das Plantas (evento associado as comemorações dos 25 anos da Floresta Laurissilva), no auditório do Centro Cultural - Quinta Magnólia

- 9h30 - Cerimónia de encerramento da Semana das Artes 2024, na Escola Secundária de Jaime Moniz

- 9h30 - Apresentação Pública do 'Catálogo de Plantas Vasculares Nativas da Madeira e Porto Santo – Projecto REGIS', no auditório do Centro Cultural da Quinta Magnólia;

- 10h00 - José Manuel Rodrigues recebe Antonio Taveras Guzmán, senador da província de Santo Domingo, no Senado da República Dominicana, na Assembleia Legislativa da Madeira;

- 10h00 às 16h00 - R.I.R realiza campanha, com a presença da presidente do partido, Márcia Henriques;

10h00 - A confirmar reunião com 1 entidade

12h30 - Balanço da visita da Presidente do RIR, no Jardim Municipal

16h00 - Arruada e contacto com a população do Caniço

- 10h00 - Iniciativa Liberal em Acção de Campanha

10h00 - Visita Mercado dos Lavradores, Funchal

11h00 - Declarações Comunicação Social

11h30 - Passeio pela baixa do Funchal

15h00 - Acção Avenida das Madalenas

- 10h00 - PAN Madeira realiza campanha, no Bairro da Nazaré, junto à Igreja da Nazaré;

- 10h00 às 16h00 - CMF assinala Dia Internacional dos Museus, com visitas guiadas, nas salas de exposição permanente e temporária do Museu de História Natural do Funchal;

10h00 - Actividade Botânica

11h00 - Actividade Biologia Marinha

14h00 - Actividade Entomologia

14h00 / 15h00 e 16h00 - Actividade Animais

- 10h00 às 12h00 - Gosto do Meu Mercado, no Mercado Municipal de Câmara de Lobos;

11h00 - Showcooking protagonizado pelo Chef Carlos Azevedo, sob o lema 'Como Cozinhar sem Desperdício'

- 10h15 - BE realiza Acção de Campanha, no Mercado dos Lavradores;

- 10h30 - Miguel Albuquerque visita um conjunto de empresas dedicadas à área da Investigação e Desenvolvimento de Novas Tecnologias, detidas pelo Grupo Vipa, na Rua Dr. Fernão de Ornelas.

- 10h45 - Conferência de imprensa porta-voz Paulo Cafôfo, junto à Universidade da Madeira - Campus da Penteada

- 11h00 e 15h00 - Espectáculo 'Gato Pintor' da autoria de João Monge e Manuel Paulo, no Centro Cultural e de Investigação do Funchal

- 11h00 - Apresentação Pública da 12.ª Feira do Livro de Machico, nos Paços do Concelho - C.M. Machico

- 12h00 - Projecto 'The Ocean Hike', com uma actividade inaugural com duas escolas no Funchal, através da recolha de beatas de cigarros e consequente depósito, na Praça do Povo

- 12h00 - Inauguração do Mural de Bordalo II alusiva à Freira-da-madeira com a presença de Miguel Albuquerque, na Avenida 25 de Maio, em Santana;

- 12h00 - Sessão de Tomada de Posse da Mesa dos Concessionários de Automóveis e Reparadores Autorizados;

- 14h00 - JPP realiza acção política, junto ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

- 14h00 - Pedro Ramos participa na sessão de abertura da Campanha Mundial de Prevenção Rodoviária "Maio Amarelo”, na Sala do Senado da Universidade da Madeira, no Campus da Penteada

- 14h30 - PTP realiza campanha, na Pontinha, Funchal

- 15h00 - Marta Temido visita aos fogos de habitação que estão a ser construídos em Câmara de Lobos, com verbas do PRR.

- 16h00 às 21h00 - Evento AlphaWines (DIÁRIO -Co-Organizador), no Centro de Congressos da Madeira;

- 16h00 - Conversa sobre alguns subprodutos desta floresta, que é Património da Humanidade há 25 anos, no Pavilhão do Artesanato da Madeira e da Floresta Laurissilva - Praça do Povo

- 16h30 - Pedro Ramos, estará presente, na cerimónia de assinatura dos Contratos para expansão, desenvolvimento e melhoria da Rede de Cuidados Continuados Integrados da RAM, no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência, no Salão Nobre do Governo Regional

- 17h00 - Festa da Diversidade Cultural 2024, no Centro Cívico de S. Martinho

- 17h00 - Conferência 'Levadas e Moinhos de Água da Madeira -Tecnologias que fazem História', no Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira (CEHA-AV)

- 17h00 - Inauguração da exposição participativa intitulada 'Olhar o Mar', no Museu da Baleia - Caniçal

- 18h00 - Conferência 'Arte para viver e expressar a fé' por Cristina Inogés, no Museu de Arte Sacra do Funchal;

- 18h00 - CDU realiza Acção Política, no auditório do Museu da Casa da Luz

- 18h30 - Festa da Diversidade Cultural, no Centro Cívico de São Martinho

18h30 – Abertura

18h30 – Actuação Comunidade Romena

19h05 – Associação C.R.A. Baile Histórico

20h00 – Emmy Curl

21h00 – Miro Freitas

22h30 – DJ OXY

- 18h45 - PSD/Madeira realiza Acção Política, junto ao Pavilhão da Escola Básica 2 e 3 do Caniço

- 19h30 às 22h30 - Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar, no Estádio do Marítimo

19h30 - Inicio da animação

20h45 - Desfile das Escolas

21h30 - Cerimónia de Abertura - espectáculo 'Vozes de todos os tempos'

22h30 - Encerramento

- 19h00 - Abertura da Festa da Cebola, no Caniço

- 19h30 às 23h00 - Evento Cultural "Art on Top - Exhibition Joana Lopes", no Rooftop Hotel Barceló

- 21h00 - Concerto Orquestra de Bandolins da Madeira, na Assembleia Legislativa da Madeira

- 21h00 - Projecto "Fado à Capela", na Associação de Fado da Madeira, no Adro da Igreja de Santa Beatriz, Água de Pena;

- 21h00 - Concerto da Banda Militar da Madeira e do Coro de Câmara da Madeira, no Cais 8, na cidade do Funchal

CURIOSIDADES:

- Dia Internacional das Linhas Telefónicas de Ajuda à Criança, Dia Mundial da Hipertensão, Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade de Informação, Dia Mundial da Pastelaria (WorldBaking,day), Dia Internacional da Reciclagem, Dia das Letras Galegas e Dia Internacional de Luta Contra a Homofobia, a Transfobia e a Bifobia

- Este é o centésimo trigésimo oitavo dia do ano. Faltam 228 dias para o termo de 2024.

EFEMÉRIDES:

1846 - D. Maria II exonera o Governo do Duque da Terceira de que faziam parte os irmãos Costa Cabral.

1928 - São inauguradas as comunicações telefónicas entre Lisboa e Madrid.

1934 - Na Alemanha nazi, Adolf Hitler proíbe o acesso dos judeus aos cuidados de saúde.

1939 - Suécia, Noruega e Finlândia rejeitam os pactos de não-agressão oferecidos pela Alemanha nazi.

1940 - II Guerra Mundial. Forças nazis de Hitler ocupam Bruxelas.

1947 - É inaugurado o Pavilhão dos Desportos, em Lisboa, com o jogo de abertura do III Campeonato do Mundo de Hóquei em Patins.

1954 - O Supremo Tribunal dos EUA emite o parecer sobre o caso Brown contra o Conselho de Educação de Topeka, (Brown v. Board of Education of Topeka), estabelecendo a segregação racial nas escolas como violação da igualdade de direitos definida na Constituição.

1958 - Campanha eleitoral para as eleições presidenciais portuguesas. O Governo de Salazar, perante as manifestações de apoio a Humberto Delgado, proíbe "qualquer perturbação da ordem pública".

1959 - O monumento ao Cristo Rei é inaugurado em Almada.

1984 - O Senado norte-americano rejeita, pelo terceiro ano consecutivo, o pedido do Presidente, Ronald Reagan, de atribuição de verbas para fabrico de armas químicas.

1989 - Otelo Saraiva de Carvalho é libertado do estabelecimento prisional de Tomar, após quatro anos e 11 meses de detenção pelo presumível envolvimento nas FP-25 de Abril.

1990 - É decidida a cisão dos serviços postais e dos serviços de telecomunicações dos CTT.

1997 - A Federação Internacional do Automóvel retira Portugal do calendário de Fórmula Um.

2003 - Portugal sagra-se campeão da Europa em futebol sub-17, ao vencer a seleção de Espanha por 2-1 na final da prova, realizada no Estádio do Fontelo, em Viseu.

2007 - A Igreja Ortodoxa Russa do Patriarcado de Moscovo e a Igreja Ortodoxa Russa no estrangeiro assinam a Ata da União Canónica, pondo fim a um dos mais importantes cismas dos cristãos ortodoxos russos, no Templo de Cristo Salvador de Moscovo, Rússia.

2013 - É aprovado, no parlamento, na generalidade, um projeto de lei do PS para que os homossexuais possam co-adotar os filhos adotivos ou biológicos da pessoa com quem estão casados ou com quem vivem em união de facto.

2014 - Termina o Programa de Assistência Económica e Financeira a Portugal, que marca a saída da "troika" (Fundo Monetário Internacional, Comissão Europeia e Banco Central Europeu) do país.

2017 - O deputado brasileiro Alessandro Molon, do partido Rede, formaliza um pedido de destituição contra o Presidente do Brasil, Michel Temer, na Secretaria-Geral da Câmara Baixa do parlamento.

2018 - O diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, fica em liberdade mediante pagamento de caução de 60 mil euros, no âmbito da investigação do processo 'CashBall'.

- O presidente e vários membros do Conselho Fiscal e Disciplinar do Sporting apresentam a demissão e apelam ao presidente do clube, Bruno de Carvalho, e à restante direção que renunciem também aos cargos.

- A Mesa da assembleia-geral do Sporting demite-se em bloco.

2019 - A União Europeia aprova um quadro de sanções a pessoas ou entidades responsáveis por ciberataques ou tentativas de ciberataques, ou que prestem apoio financeiro, técnico ou material a esses ataques, considerados uma ameaça externa.

- O Tribunal da Relação de Lisboa ordena a prisão preventiva do líder da claque Juventude Leonina, conhecido por 'Mustafá', no âmbito do processo do ataque à Academia do Sporting, em Alcochete.

