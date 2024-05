Motociclista acidentado levado ao hospital

O acidente ocorrido esta manhã à saída do túnel da Cancela feriu um homem de 44 anos, condutor de um motociclo. Uma outra viatura terá estado envolvida no acidente.

De acordo com o que pudemos apurar, o motociclista, único ferido do acidente, queixava-se de dores nos membros superior e inferior, tendo sido imobilizado e levado para o Hospital por uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

Foto Google Maps

No local a tomar conta da ocorrência está a PSP e uma equipa da Via Litoral a ordenar o trânsito que circula na faixa da esquerda, no sentido Machico - Ribeira Brava.

A dupla fila de trânsito tem, neste momento, mais de 5,5 km, mas é certo que em breve a situação estará resolvida.