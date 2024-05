Condutor que deixou carteira no capô recuperou os documentos

O condutor que na passada segunda-feira perdeu centenas de euros na zona de São João, no Funchal, após se ter esquecido da carteira em cima do capô do carro, conseguiu recuperar os documentos.

Segundo referiu ao DIÁRIO, um motorista de táxi que passou no local avistou a carteira e entregou-a. “Recuperei toda a documentação, felizmente, mas é claro que já não tinha dinheiro nenhum”, disse.

Tal como foi noticiado, o homem arrancou com o carro, mas esqueceu-se da carteira no capô, tendo a mesma ‘voado’ com o arranque e com ela todo o dinheiro que tinha, num valor que ascendia os 500 euros.

De acordo com populares, um indivíduo que estava a passar num Toyota Corola verde parou o carro e juntou todas as notas, seguindo depois a sua marcha.