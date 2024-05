Albuquerque sente-se "na corda bamba com jacarés de boca aberta por baixo"

Bom dia. Estas são as principais notícias do dia, sexta-feira, 17 de Maio de 2024, com destaque para duas chamadas de primeira página dadas a Miguel Albuquerque.

No semanário Expresso:

- "Portugal tem de gastar Euro5 mil milhões em aviões de guerra"

- "Há um 'campo de refugiados' no meio de Lisboa"

- "Sem-abrigo aumentam em Lisboa, Porto e Cascais"

- "Associações de apoio estão no limite da capacidade"

- "AIMA cobra por engano a imigrantes já legalizados"

- "PJ investiga 500 casos de tráfico de pessoas"

- "Processo contra Marcelo dividiu o Chega"

- "Ministro Miguel Pinto Luz. 'Principal risco do aeroporto não é a ANA, é a avaliação ambiental'"

- "Privatização da TAP não é prioridade neste momento para o Governo"

- "Se terceira travessia do Tejo for só para comboios poupam-se 600 milhões de euros"

- "Número de beneficiários de RSI é o mais baixo em 18 anos"

- "Eslováquia teme guerra civil depois de atentado"

- "Dez anos depois, o que sobrou da troika?"

- "Venda ilegal de bilhetes chegou à seleção"

- "Quem vão ser os 26 escolhidos para o Euro?"

- "Montenegro com Scholz em Berlim"

- "Juros da habitação voltam a cair"

No semanário Nascer do Sol:

- "Santana admitiu acumular Misericórdia com Figueira"

- "Criança nepalesa. Crónica de uma história mal contada"

- "Miguel Albuquerque. 'Estou na corda bamba com jacarés com boca aberta por baixo'"

- "Aeroporto Luís de Camões. Consenso alargado mas com muitas interrogações"

- "À espera de uma decisão judicial há 27 anos"

- "Fátima Bonifácio. 'O que agora se apregoa como crime não o foi durante séculos'"

- "Lisboa. Gabriela Seara no IHRU"

- "Portugal Amanhã. Consulta de nutrição obrigatória nos centros de saúde?"

- "Euronews. Sondagens dão Trump à frente nos estados swing"

- "Euro 2024 contagem decrescente. Os favoritos, as estrelas, os estádios, a história"

No Correio da Manhã:

- "Predador deixado à solta viola mulheres e menor"

- "Sai em liberdade condicional e volta a cometer crimes na Covilhã e no Fundão"

- "'O Benfica não é um clube fácil', diz Schmidt"

- "Águias perdem mais de meio milhão de euros com jogador fantasma"

- "Inflação 'come' parte dos aumentos. Preços em alta travam ganhos do poder de compra"

- "Economista lidera Santa Casa. Ministra arrasa Ana Jorge e anuncia Paulo Sousa"

- "Sporting. Coroação de Gyokeres na festa do leão"

- "FC Porto. Villas-Boas enfrenta Sérgio Conceição"

- "Reservas. Ouro de Banco de Portugal já vale 26 mil milhões"

- "Internada. Jovem esfaqueia irmã e ri-se diante do juiz"

No Público:

- "Só 9% dos alunos com pais com menos estudos recorrem a explicações pagas"

- "Exposição. A vida segundo Pedro Cabrita Reis"

- "Benfica. Rui Costa suspeito de ter prejudicado clube em mais de 6,7 milhões"

- "Idosos. Governo admite passar a comparticipar lares privados"

- "Supermercados. Taxa sobre lucros em 'excesso' só rende 5 milhões"

- "Reforma. Ordens sabem o que reverter mas PS e PSD adiam tema"

- "Novo aeroporto. Santo Estêvão à espera dos aviões: 'Deixamos a pacatez e vem o barulho'"

- "Eslováquia. Um atentado a sublinhar os perigos da polarização do discurso político"

No Jornal de Notícias:

- "Câmaras devem 22 milhões dos estádios do Euro 2004"

- "Inverno arrasou costa"

- "FC Porto. Presidente do Marselha veio à Invicta para levar Conceição"

- "Cinco maiores bancos ganham 134 milhões por dia e Caixa lidera no primeiro trimestre"

- "Emails. Benfica paga a amigo de Vieira três milhões por jogador livre"

- "Função Pública. Governo enfrenta greve e manifestação em Lisboa"

- "Porto. Liga dos Combatentes sara feridas invisíveis"

- "Braga. Rampa da Falperra bate recorde de pilotos"

- "AIMinho. Ministério Público pede condenação dos 122 arguidos"

No Diário de Notícias:

- "Grandes bancos lucraram 560 mil euros por hora em três meses"

- "Entrevista DN/TSF. Francisca Van Dunem, ex-ministra da Justiça. 'A reparação faz-se pela dignificação dos herdeiros dos processos coloniais que vivem em Portugal'"

- "Ana Palacio, ex-MNE espanhola. 'A Europa da Defesa é agora uma necessidade existencial'"

- "Impostos. Valor perdido dava para sete alívios de IRS como promete o Governo"

- "Prémio. Projeto de apoio a pessoas em risco de psicose vence FLAD Science Award Mental Health"

- "Pinto Luz responde a dúvidas do PS: Contrato com a ANA já prevê aumento de voos em Lisboa"

No Negócios:

- "Setor português do 'gaming' quer passar ao nível seguinte"

- "Banco de Portugal ganha mil milhões com juros da dívida"

- "Entrevista a Rui Simões 'O cinema precisa sempre do conflito e do amor'"

- "Kadri Simson, comissária europeia. As renováveis como chave da independência energética da UE"

- "Prémio salarial por mudar de emprego encolheu"

- "Caixa Geral vai entregar 770 milhões ao Estado"

- "IRS. Alívio fiscal pode chegar só em agosto ou setembro"

- "Justiça tributária. Pendências fiscais caíram 15% no ano passado"

No O Jornal Económico:

- "Expansão da Portela vai render 500 milhões ao Estado"

- "'Montenegro já me conhece. Não sou uma pessoa de me agachar muito'. [Miguel Albuquerque]"

- "Et cetera. O esplendor torrencial de Pedro Cabrita Reis"

- "Lucro da Caixa Geral de Depósitos no primeiro trimestre aumentou 38% para 394,5 milhões"

- "JE debate riscos de cibersegurança na era da IA e futuro dos seguros a 21 e 23 de maio"

- "Dez anos após troika, país chega a excedente e duplica peso das exportações"

- "Falha no sistema de pagamentos leva CEO do moçambicano BIM a demitir-se"

- "Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa de Lisboa"

No Record:

- "Sporting. 'Quero ganhar a todo custo', Hjulmand diz que tem uma mentalidade especial"

- "Rio Ave-Benfica. 'Temos de tomar boas decisões no mercado', Schmidt já pensa na próxima época"

- "Rui Costa reclama inocência: 'Sempre fui e sou leal ao Benfica'. Presidente reage a investigação que envolve alegado desvio de 6 MEuro"

- "FC Porto. Sérgio recusou Marselha"

No O Jogo:

- "Seis milhões a voar. Autoridades investigam alegado esquema que terá desviado fundos da SAD. Luís Filipe Vieira, Domingos Soares de Oliveira e Paulo Gonçalves suspeitos, assim como Rui Costa"

- "Rio Ave-Benfica. Roger Schmidt não fala do futuro, mas dá a entender que pretende ficar. 'Na próxima época queremos fazer melhor'"

- "FC Porto. Marselha insiste em Conceição"

- "André Villas-Boas não abandona projeto de Gaia"

- "Sporting. Rúben Amorim atrás de feito de Mourinho. Leões podem igualar campanha 100% vitoriosa do Special One no Dragão, em 2003/04"

- "Debast pode acelerar transferência após ser campeão na Bélgica"

- "Braga. Abel Ruiz tem queda para os grandes"

- "V. Guimarães. Furacão Pacheco divide sócios"

E no A Bola:

- "Francisco Trincão. 'Amorim sempre acreditou em mim e sei o que valho'"

- "Benfica. 'Sempre fui e sou totalmente leal'. Rui Costa nega envolvimento de alegado esquema de desvio de dinheiro"

- "'Será bom falarmos um pouco'. Schmidt admite conversa com o presidente para breve"

- "FC Porto. Sérgio Conceição firme na rota do Milan"

- "Basquetebol. Sporting faz revolução"