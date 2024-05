'Árvores das nossas ruas' dá a conhecer o ambiente urbano do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) tem vindo a realizar, desde o passado mês de Abril, o percurso interpretativo 'Árvores das nossas ruas', uma iniciativa que se insere no seu programa de sensibilização ambiental, contando, até à data, com 115 inscritos.

Em nota enviada às redacções, a CMF refere que este projecto, direccionado para um público adulto, visa "promover um melhor conhecimento do ambiente urbano, que se traduzirá num maior respeito e valorização dos espaços públicos".

Esta primeira edição arrancou no dia 24 de Abril, com a participação dos utentes do Ginásio Municipal da Barreirinha, na expectativa de chegar a 200 participantes.

Trata-se de um percurso pedestre por algumas ruas, praças e largos do centro da cidade do Funchal, orientado por um técnico da Unidade de Sensibilização Ambiental, com vista à identificação de algumas árvores aí existentes. Os grupos interessados poderão obter mais informações através do endereço eletrónico [email protected].