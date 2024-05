PTP diz que "a estratégia do PSD para agricultura foi plantar mamarrachos"

A candidata do PTP, Raquel Coelho, veio hoje lamentar o abandono do Governo no sector primário, neste caso, a Agricultura, no qual acusa de ter sido "abandonada à sua sorte".

"A única estratégia levada a cabo pelo PSD, na agricultura, foi plantar mamarrachos nos melhores terrenos agrícolas da Madeira", disse, acrescentando que "a paisagem dos socalcos madeirenses têm desaparecimento ao longo dos anos, por ignorância e ganância".

O partido acusa assim os governantes do PSD, "de ter permitido a destruição de um dos postais mais belíssimos da Madeira como o caso do Estreito de Câmara de Lobos, ao permitir a construção de prédios no meio das latadas de vinhas". Neste sentido, Raquel Coelho escolheu Pico da Cruz em Câmara de Lobos para exemplificar os danos irreversíveis na paisagem.

"A continuar assim e se o Presidente de Câmara de Lobos, não for travado, Câmara de Lobos, vai ficar um segundo Caniço. O PTP reafirma que desenvolvimento não é só betão, e que é preciso criamos reserva agrícolas naqueles locais, que são a imagem da Madeira, referência em todo o mundo. A continuar assim, vamos matar a galinha dos ovos de ouro do turismo", sublinhou.