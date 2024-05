Criados campos experimentais em Santana para mitigar consequências das Alterações Climáticas

A Direcção Regional de Agricultura está a criar campos experimentais com sementes, em Santana, para mitigar e estudar as consequências das Alterações Climáticas em algumas culturas.

Isso mesmo foi anunciado pelo director regional de Agricultura de Desenvolvimento Rural, Marco Caldeira, que esteve na freguesia do Caniço onde visitou a produção de um jovem agricultor que produz vários produtos, nomeadamente cebola.

Segundo fez saber, "a Secretaria Regional de Agricultura e Ambiente está especialmente atenta ao impacto de das alterações climáticas e pragas nas culturas madeirenses, pelo que já se reuniu com os produtores onde ficou combinado novas formações sobre uso de pesticidas que consigam debelar melhor algumas pragas"

Por outro lado, informou que os serviços vão continuar a disponibilizar o apoio técnico necessário a vários níveis, como na colheita de solos para posterior análise. O objectivo passa por ter um produto que se distinga pela qualidade.

"Vivemos uma nova realidade que são as Alterações Climáticas. Vamos trabalhar para mitigar esse problema com um apoio técnico e novas formações dirigidas a esse problema", disse Marco Caldeira, que lembrou as várias formações disponíveis na Escola Agrícola da Madeira e que têm contribuído para a qualidade do produto madeirense.

Fazendo um balanço sobre a agricultura regional, o responsável fez saber que hoje o sector está cada vez mais dinâmico fruto das políticas traçadas pelo Governo Regional e pelo excelente momento económico que a Região atravessa.

"Hoje o agricultor leva mais rendimento para casa. Prova disso foram os recentes aumentos em vários sectores", disse o responsável que fez alusão a alguns partidos que apenas vivem da crítica.

"A acção do Governo Regional não se resume à televisão e à propaganda para jornais. Trabalhamos diariamente no sentido de encontrar soluções para os agricultores. Hoje o agricultor sabe que pode contar connosco e com o diálogo temos respondido sempre às solicitações", concluiu o responsável.