Já se vota para as ‘regionais’

As eleições legislativas regionais antecipadas estão marcadas para o dia 26 de Maio, deste domingo a uma semana, mas nem todos os eleitores vão exercer o direito de voto nesse dia. Há um conjunto de pessoas que já começaram a votar.

O Voto Antecipado, como já foi explicado numa edição recente, tem várias modalidades embora, para as eleições regionais, não seja possível o ‘voto antecipado em mobilidade’. Esta modalidade é a mais abrangente e permite que qualquer eleitor vote na semana anterior ao dia das eleições, mas não está disponível.

O que é possível é o voto antecipado por ‘motivos profissionais’, para ‘doentes internados e presos’, ‘estudantes’ e o ‘voto antecipado no estrangeiro’.

No primeiro caso, estão abrangidos agentes de forças de segurança, trabalhadores marítimos e ferroviários, rodoviários de longo curso e atletas que se encontrem ao serviço de selecções nacionais. Para estes, o direito de voto deve ser exercido entre 16 e 21 de Maio, no município onde estão recenseados.

Mais cedo é a votação de presos e doentes internados. A recolha de votos, nos hospitais e estabelecimentos prisionais, decorre entre 13 (segunda-feira) e 16 de Maio.

Hoje, começou a votação no estrangeiro que decorre, também, até ao dia 16. Neste grupo estão eleitores deslocados no estrangeiro, nomeadamente militares, agentes militarizados ou civis integrados em missões internacionais e operações de manutenção de paz, médicos, enfermeiros e outras pessoas envolvidas em missões humanitárias e bolseiros e estudantes inscritos em estabelecimentos de ensino no estrangeiro. A estes juntam-se os cônjuges ou equiparados, parentes e afins.

Estes eleitores estão a votar nas embaixadas e consulados definidas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros.

No dia 17 (sexta-feira) decorrerá a votação do estudantes, matriculados em estabelecimentos de ensino superior do continente e dos Açores, mas recenseados na Madeira.

Todos estes eleitores tiveram de requerer o direito de voto antecipado até 6 de Maio, como foi noticiado.

254 mil eleitores

Perto de 254 mil eleitores podem votar nas eleições para a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, marcadas para dia 24, menos quase quatro mil do que em 2019, segundo dados do recenseamento eleitoral hoje consultados pela Lusa.

De acordo com o 'site' da Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, estavam registados, à data de 9 de Setembro, 253.865 eleitores, dos quais 248.519 na ilha da Madeira e 5.346 na ilha do Porto Santo.