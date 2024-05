Navio "amigo do Ambiente" trouxe maioritariamente franceses

O navio 'Le Dumont D´Urville' regressou, hoje, ao porto do Funchal, para completar uma escala de 32 horas. A sua saída está apenas prevista para as 19 horas de amanhã, quarta-feira, rumo a Lagos, no Algarve.

A bordo chegaram 150 passageiros, quase todos franceses e 114 tripulantes. Antes, o navio percorreu as ilhas Canárias.

Os últimos 10 portos que visitou foram La Palma, La Gomera, Tenerife, Las Palmas, La Estaca em El Hierro, novamente, La Gomera e La Palma, além do Porto de Los Cristianos em Tenerife , Fuerteventura e Lanzarote.

O site da Ponant, a companhia deste navio, diz que “O Le Dumont-d'Urville pertence a uma nova geração de navios dotados de equipamentos inovadores e concebidos para serem amigos do ambiente.”

Este é mais um navio de expedição, que visita os lugares mais remotos do planeta e ao mesmo tempo, oferece aos passageiros serviços de luxo.