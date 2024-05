11 detidos em mega-operação de combate ao tráfico de droga em Câmara de Lobos

Onze indivíduos com idades compreendidas entre os 23 e os 56 anos foram detidos pela Polícia Judiciária na mega-operação realizada esta terça-feira no concelho de Câmara de Lobos.

Trata-se de seis homens e cinco mulheres, que são suspeitos de estarem associados a um grupo criminoso organizado, envolvido na aquisição, transporte e comercialização de consideráveis quantidades de produto estupefaciente, destinado às Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

“A operação efectuada no concelho de Câmara de Lobos e na área metropolitana de Lisboa, em estreita colaboração com Comando Regional da Madeira da PSP e com o apoio do Comando Territorial da Madeira da GNR, incluiu ainda a realização de 16 buscas que levaram à apreensão de dezenas de milhares de euros em numerário e outros elementos de prova relevantes”, confirmou a PJ em comunicado.

No decurso desta investigação, iniciada em 2023, já haviam sido apreendidas, em diferentes ocasiões, quantidades significativas de heroína e MDMA, tendo sido detidas 2 pessoas, que se encontram sujeitas a medidas de coação de prisão preventiva.

Os detidos estão a ser presentes às autoridades judiciárias para aplicação de medida de coacção.