Governo Regional apoia em 45 mil euros o acampamento de 900 escuteiros

Após oito anos de interregno, a Madeira vai acolher o acampamento regional de escuteiros, o XXXIV ACAREG da Madeira, promovido pelo Corpo Nacional de Escutas (CNE). O evento, a acontecer durante uma semana no Montado do Pereiro, vai reunir 900 escuteiros de todo o País.

O Governo Regional vai financiar a iniciativa em 45 mil euros através do Programa de Apoio ao Associativismo Jovem. O contrato-programa foi assinado esta terça-feira, 14 de Maio, pela secretária regional de Inclusão e Juventude, Ana Sousa, o director regional de Juventude, André Alves, e a chefe regional do CNE, Telma Spínola.

Durante a cerimónia, Ana Sousa recordou o propósito do movimento de Escutas e “a importância da transmissão de valores como o espírito de entreajuda, o envolvimento comunitário, a prática do voluntariado e a promoção de valores de cidadania e de solidariedade entre os jovens”.

O evento vai englobar actividades de campo, ateliers, jogos e outras actividades direccionadas para a educação ambiental, a conservação da natureza, a do património histórico e cultural e a aquisição de competências.

Mais de mil escuteiros e 16 agrupamentos na RAM

O Corpo Nacional de Escutas assume como missão “contribuir para a educação dos jovens, através de um sistema de valores baseado na Promessa e Lei Escutista” cujo propósito é ajudar “a construir um mundo melhor, onde as pessoas são realizadas enquanto indivíduos e desempenham um papel construtivo na sociedade”.

O movimento escutista teve o seu início na Madeira no ano de 1928, contando actualmente com cerca de 1.079 associados, dos quais 82% têm idade até 30 anos, distribuídos por 16 agrupamentos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente nos concelhos do Funchal, Santa Cruz, Machico, Câmara de Lobos, Calheta e Porto Santo.