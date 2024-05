32 desalojados do incêndio vão pernoitar na Calheta e no Funchal

As 32 pessoas que ficaram desalojadas na sequência do incêndio ocorrido esta tarde na Rua das Mercês, no Funchal, já têm lugar para passar a noite.

A Segurança Social vai realojá-las na Pousada da Juventude do Funchal, na Pousada da Juventude da Calheta e na Associação Protectora dos Pobres.

Todos os desalojados são adultos e continuarão a ser acompanhados.

A Polícia Judiciária está a investigar este incêndio que mobilizou para o local mais de duas dezenas de bombeiros.

As primeiras informações davam conta de 20 desalojados mas outros moradores não conseguiram regressar às suas habitações que sofreram danos com o fogo.